Подопечный Тутберидзе снялся с юниорского чемпионата России

В стартовых списках мужских одиночных соревнований нет фигуриста группы Этери Тутберидзе Егора Рухина, которого заменил мордовский воспитанник Артем Тимакин.

Также снялись с танцевальных соревнований Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Как рассказали «СЭ» в пресс-службе федерации, причина — ангина у партнера. Причины снятия Рухина неизвестны. В этом сезоне он уже снимался в последний момент с этапа Кубка России из-за температуры.

Тем не менее, группа Тутберидзе все равно остается самой представительной в мужских соревнованиях. Из 18 участников трое (Всеволод Князев, Георгий Куница и Даниил Самсонов) из «Хрустального». (Дмитрий Кузнецов)