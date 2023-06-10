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Сегодня, 18:38

Авербух ответил на вопрос, может ли нехватка средств ISU повлиять на решение о допуске российских спортсменов

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Илья Авербух.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал «СЭ» результаты аудиторского отчета международной федерации за 2022 год.

По мнению ISU, отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав.

«Пока не читал этой новости, мне неинтересно. Единственное решение ISU, которого я жду, это только по участию наших спортсменов. Может ли отсутствие доходов от рекламы повлиять на это решение? Давайте не будем передергивать», — сказал Авербух «СЭ».

1 марта 2022 года ISU отстранил российских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Илья Авербух
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