Авербух ответил на вопрос, может ли нехватка средств ISU повлиять на решение о допуске российских спортсменов

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал «СЭ» результаты аудиторского отчета международной федерации за 2022 год.

По мнению ISU, отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав.

«Пока не читал этой новости, мне неинтересно. Единственное решение ISU, которого я жду, это только по участию наших спортсменов. Может ли отсутствие доходов от рекламы повлиять на это решение? Давайте не будем передергивать», — сказал Авербух «СЭ».

1 марта 2022 года ISU отстранил российских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.