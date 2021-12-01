Плющенко о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании: «Я за долголетие в спорте»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Пускай это обсуждается. У нас есть для этого руководство. Не хочу вмешиваться в эту историю. Это коснётся многих моих учениц? Значит, будут продолжать тренироваться и выступать дальше по юниорам. Жизнь спортивная же не заканчивается. Надо долго кататься. Я за долголетие в спорте, а не за то, чтобы была разовая вспышка — и убежали. Есть у нас руководство, пусть принимает решение — такая моя позиция», — приводит RT слова Плющенко.

Ранее Норвежская ассоциация конькобежцев предложила пересмотреть возрастной ценз в фигурном катании. В случае если предложение будет принято, в соревнованиях для взрослых в одиночном катании спортсмены смогут выступать с 17 лет, а в спортивных парах и танцевальных дуэтах — с 16 лет. Если изменения одобрят, то они вступят в силу с сезона-2023/24. На данный момент возрастной ценз составляет 15 лет.