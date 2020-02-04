Почему Загитова не вышла на автограф-сессию после шоу в Доброграде? Объясняет основатель города

В субботу 1 февраля олимпийская чемпионка Алина Загитова исполнила показательную программу Survivor на замерзшем озере в Доброграде, однако не принимала участия в последующих пресс-конференции и автограф-сессии.

Основатель Доброграда Владимир Седов на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с Загитовой, и в ответ на вопрос одного из пользователей объяснил, почему фигуристка не раздавала автографы.

— Хочу сказать огромное спасибо Алине за ее участие в шоу, — написал Седов. — Основываясь на нашем личном контакте — она замечательный человек и профессионал своего дела. Однако необходимо учесть, что у действующего спортсмена есть определенные ограничения — в некоторых вопросах решения принимает агент и/или тренерский штаб. Наша команда уже имеет большой опыт организации мероприятий в Доброграде и мы с пониманием относимся к таким ситуациям.

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