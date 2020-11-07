Почему фигуристки соревнуются в Казани в понедельник, а не на выходных? Отвечают организаторы

Как пояснили «СЭ» в Федерации фигурного катания Татарстана, расписание четвертого этапа Кубка России оставлялось с учетом других событий во Дворце спорта. Именно поэтому соревнования женщин пройдут не в субботу и воскресенье, как обычно, а воскресенье и понедельник. Главными претендентками на победу являются две ученицы Евгения Плющенко Александра Трусова и Алена Косторная и фигуристка Этери Тутберидзе Майя Хромых.

?— 7 ноября во Дворце спорта играет команда ВХЛ «Барс». Из-за коронавируса расписание составлялось в ограниченный промежуток времени, и не успели развести два события. Поэтому дворец будет занят в субботу. Это большая удача, что вообще удалось провести соревнования хотя бы в воскресенье и понедельник. Изначально планировалось, что будет заполнено 70 процентов трибун, но потом продажа билетов была остановлена в связи с введением новых ограничений. Кроме того, часть мест потребовалось телевизионщикам.

У нас очень большой ажиотаж, люди спрашивают про билеты, но к сожалению, больше продать мы не можем. Деньги, конечно, всё равно идут не нам, но хотелось бы, чтобы как можно больше народу увидели соревнования. На двух главных днях — 8 и 9 ноября — ожидаем чуть более 50% заполняемости дворца, он вмещает 1200 зрителей. Но надеемся, что люди придут и в другие дни. У нас сильнейший состав в парах, приехали почти все лучшие фигуристы страны, — рассказали о подготовке этапа в региональной федерации. (Дмитрий Кузнецов)