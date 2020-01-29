Плакал ли Кацалапов после победы на чемпионате Европы? Отвечает фигурист

Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали о своих эмоциях после победы на чемпионате Европы. Танцевальная пара из России прервала гегемонию французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, которые до этого выигрывал пять континентальных турниров подряд.

— Я была очень счастлива. Очень нервничала, переживала. Эмоций было очень много, глаза заслезились. Я была реально счастлива, — сказала Синицина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

— Я не плакал. Никаких эмоций и сил не было, — сказал Никита Кацалапов.