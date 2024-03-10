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10 марта, 11:20

Песков восхитился Костомаровым: «Пример абсолютного героизма!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с «СЭ» назвал олимпийского чемпиона Романа Костомарова примером героизма.  

«Роман Костомаров  это пример абсолютного героизма. История достойная экранизации. То, как это перенес Роман, как это перенесла его жена  абсолютный героизм. Мы все этим восхищаемся», — сказал Песков «СЭ». 

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

На шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Костомаров провел два проката: сначала он вышел на лед со своей женой Оксаной Домниной, а затем исполнил с Татьяной Навкой номер, с которым они выиграли золото на Олимпиаде-2006 в Турине.

7 марта на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялся закрытый показ документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды». В широкий прокат картина вышла 9 марта.

Роман Костомаров
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