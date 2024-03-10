Песков восхитился Костомаровым: «Пример абсолютного героизма!»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с «СЭ» назвал олимпийского чемпиона Романа Костомарова примером героизма.

«Роман Костомаров — это пример абсолютного героизма. История достойная экранизации. То, как это перенес Роман, как это перенесла его жена — абсолютный героизм. Мы все этим восхищаемся», — сказал Песков «СЭ».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

На шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Костомаров провел два проката: сначала он вышел на лед со своей женой Оксаной Домниной, а затем исполнил с Татьяной Навкой номер, с которым они выиграли золото на Олимпиаде-2006 в Турине.

7 марта на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялся закрытый показ документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды». В широкий прокат картина вышла 9 марта.