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9 марта, 22:18

Стало известно, сколько заработали участники турнира шоу-программ «Русский вызов»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Алексей Ягудин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«СЭ» подсчитал, как распределился призовой фонд турнира «Русский вызов» среди фигуристов. Чемпионат показательных программ по решению жюри второй год подряд выиграл Алексей Ягудин, серебро взяла Елизавета Туктамышева, бронзу поделили Ксения Синицына, Мария Петрова/Алексей Тихонов, Оксана Домнина/Максим Шабалин.

Как распределился призовой фонд турнира:

1. Алексей Ягудин — 5 000 000 рублей.

2. Елизавета Туктамышева — 3 000 000.

3. Ксения Синицына — 1 833 333.

4-6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Марк Кондратюк — по 1 000 000.

7-17. Софья Муравьева, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Александра Степанова/Иван Букин, Евгения Медведева, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Дмитрий Алиев, Евгений Семененко, Михаил Коляда, Анна Фролова, Роман Савосин, Василиса Кагановская/Максим Некрасов — по 500 000.

18-19. Мария Петрова/Алексей Тихонов, Оксана Домнина/Максим Шабалин — по 333 333.

Изначально призовой фонд турнира заявлялся как 15 миллионов рублей.

Фигурное катание
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