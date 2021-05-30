Павлюченко и Ходыкин рассказали о новых программах
Российский фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выступающие в паре, рассказали, что они планируют усовершенствовать и внести в новые программы.
«Пересматривали сохраненные видео, что можно выучить, чтобы было прикольно, необычно, но пока пытались что-то сделать набросками. А по прыжкам — планируем каскад три — три.
Будем совершенствовать поддержки. Плюс надо добавить скорости в их исполнении. Поддержки сложные. Смотрятся эффектно. Заходы интересные. Но хочется добавить напора и красоты, чтобы это воспринималось легко, на скорости, чтобы GOI было выше. Поэтому те поддержки, которые были в этом сезоне, сходы, заходы, позиции могут и не подойти. Например, вход в поддержку в произвольной программе заставляет тормозить и это надо дорабатывать», — цитирует Павлюченко и Ходыкина Fsrussia.
В минувшем сезоне Павлюченко и Ходыкин заняли третье место на чемпионате России и второе место в Финале Кубка России.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/intervyu/5535-dar-ya-pavlyuchenko-denis-khodykin-nado-prosto-rabotat-kazhdyj-den-i-kajfovat-ot-togo-chto-delaesh.html
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