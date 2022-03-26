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Сегодня, 22:32

Пападакис и Сизерон выиграли чемпионат мира в Монпелье

Роман Шишов
Корреспондент
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Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли чемпионат мира в Монпелье.

Они показали лучший результат в обеих программах и в сумме набрали 229,82, побив при этом мировые рекорды (в ритм-танце, произвольном танце и по сумме).

За произвольный прокат Пападакис и Сизерон получили 137,09 балла. Прежний рекорд был установлен ими на этапе «Гран-при» в Японии в апреле 2019 года (136,58 балла).

В сумме они также превзошли собственное мировое достижение, установленное на Олимпиаде в Пекине (226,98 балла).

Второе место заняла американская пара Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Замкнули тройку еще одни представители США Мэдисон Чок/Эван Бэйтс.

Фигурное катание

Монпелье (Франция)

Чемпионат мира

Танцы

Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 137,09
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 132,67
3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 129,32
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 125,70
5. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 121,91
6. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 119,28

Итог

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 229,82
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 222,39
3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 216,83
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 209,92
5. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 202,70
6. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 198,17

Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон
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