Пападакис и Сизерон с мировым рекордом выиграли чемпионат мира, у Синициной и Кацалапова - серебро

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали победителями чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме в танцах на льду.

Они набрали за произвольный танец 134,23 балла, обновив мировой рекорд. Предыдущее достижение дуэт установил в январе на чемпионате Европы в Минске - 133,19. Французы также обновили рекорд по сумме баллов, набрав 222,65 (предыдущий был установлен ими же также на первенстве Европы - 217,98).

Второе место занимают россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набрав в сумме 211,76 балла. Тройку сильнейших замкнули американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (210,40).

Российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин показал свой лучший результат в сезоне, набрав 125,42 балла за произвольный танец и 208,52 в сумме. Они заняли итоговое четвертое место.

Сайтама (Япония)

Чемпионат мира

Танцы

Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 134,23

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 127,82

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 127,31

4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 125,42

5. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) - 122,78

6. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) - 122,60

Итог

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 222,65

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 211,76

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 210,40

4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 208,52

5. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) - 205,62

6. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) - 204,92

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