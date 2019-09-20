Панфилова и Рылов победили на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске
17:11
Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов одержали победу на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске. Они попали в финал серии, который пройдет в декабре в Турине.
Панфилова и Рылов за свое выступление получили 192,73 балла. Еще одна российская пара Алина Пепелева — Роман Плешков заняли четвертое место, набрав 150,56 балла. Всего две десятых им уступила пара Анна Щеглова — Илья Калашников.
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