Панфилова и Рылов победили на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов одержали победу на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске. Они попали в финал серии, который пройдет в декабре в Турине.

Панфилова и Рылов за свое выступление получили 192,73 балла. Еще одна российская пара Алина Пепелева — Роман Плешков заняли четвертое место, набрав 150,56 балла. Всего две десятых им уступила пара Анна Щеглова — Илья Калашников.