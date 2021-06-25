Овсянников заявил, что Энберт научит Медведеву азам парного катания

Известный фигурист, серебряный призер Олимпиады-1998 в парном катании Олег Овсянников высказался о возможном переходе одиночницы Евгении Медведевой в пары.

Она готовится выступить на шоу Ильи Авербуха в дуэте с Александром Энбертом. По мнению Овсянникова, Медведева может быть успешной в этой дисциплине.

«Не могу говорить конкретно о Евгении Медведевой. Но в принципе, в переходе из одиночного катания в парное нет ничего невозможного, — цитирует Овсянникова «Газета.Ru». - Один из самых сложных видов спорта — парное катание. Но я ничуть не удивлюсь, если это произойдет. Мы не знаем, собралась ли она всерьез заниматься парным катанием. Зная ее характер, могу сказать, что она человек целеустремленный и умеющий добиваться своего.

Энберта я прекрасно знаю, это хороший и сильный партнер. Думаю, что у них вполне получится. Во всяком случае, тонкостям и азам он ее научит. Подстроиться ей будет несложно — она хорошая одиночница, умеет прыгать, она верткая, тело ко всему готово. Чуть-чуть подкачать ручки для нее не будет проблемой. Группировки, совместное вращение она тоже сможет сделать — о чем говорить, если танцоры у нас уже лучше, чем парники крутятся. Будет очень интересно посмотреть на нее в шоу. Если они привезут его в Москву, если не будет локдаунов и ничего не закроют, я с удовольствием схожу. А Жене могу только искреннее пожелать удачи".

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы. Также она дважды завоевывала серебряные медали Олимпийских игр.