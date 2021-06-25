Константинова оценила свою физическую форму на старте подготовки к сезону
11:30
Российская фигуристка Станислава Константинова в своем Instagram высказалась о своей физической форме.
«Усиленно готовлюсь к сезону. Привожу в порядок своё тело. Антицеллюлитный массаж — это огонь». Немного позже фигуристка добавила: «Общим результатом поделюсь чуть позже, но пресс уже радует!» — написала Константинова.
20-летняя спортсменка тренировалась у Александра Волкова с весны до конца 2020 года, но затем перешла в «Москвич» к Виктории Буцаевой.
Сторис Станиславы Константиновой. Фото Instagram
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