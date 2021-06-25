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Константинова оценила свою физическую форму на старте подготовки к сезону

11:30
Станислава Константинова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Сторис Станиславы Константиновой. Фото Instagram
Станислава Константинова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Станислава Константинова в своем Instagram высказалась о своей физической форме.

«Усиленно готовлюсь к сезону. Привожу в порядок своё тело. Антицеллюлитный массаж — это огонь». Немного позже фигуристка добавила: «Общим результатом поделюсь чуть позже, но пресс уже радует!» — написала Константинова.

20-летняя спортсменка тренировалась у Александра Волкова с весны до конца 2020 года, но затем перешла в «Москвич» к Виктории Буцаевой.

Сторис Станиславы Константиновой. Фото Instagram
Сторис Станиславы Константиновой. Фото Instagram

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