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Швейцарская фигуристка Паганини посетила академию Плющенко

15:45
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Швейцарская фигуристка Алексия Паганини посетила академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Совместной фотографией со спортсменкой поделилась ученица академии Софья Сарновская.

«В гостях у «Ангелов Плющенко» трехкратная чемпионка Швейцарии Алексия Паганини», — написала Сарновская у себя в Instagram.

В сезоне-2020/21 Паганини заняла 25-е место на чемпионате мира в одиночном женском катании и не смогла отобраться в произвольную программу.

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