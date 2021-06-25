Швейцарская фигуристка Паганини посетила академию Плющенко
15:45
Швейцарская фигуристка Алексия Паганини посетила академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Совместной фотографией со спортсменкой поделилась ученица академии Софья Сарновская.
«В гостях у «Ангелов Плющенко» трехкратная чемпионка Швейцарии Алексия Паганини», — написала Сарновская у себя в Instagram.
В сезоне-2020/21 Паганини заняла 25-е место на чемпионате мира в одиночном женском катании и не смогла отобраться в произвольную программу.
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