Швейцарская фигуристка Паганини посетила академию Плющенко

Швейцарская фигуристка Алексия Паганини посетила академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Совместной фотографией со спортсменкой поделилась ученица академии Софья Сарновская.

«В гостях у «Ангелов Плющенко» трехкратная чемпионка Швейцарии Алексия Паганини», — написала Сарновская у себя в Instagram.

В сезоне-2020/21 Паганини заняла 25-е место на чемпионате мира в одиночном женском катании и не смогла отобраться в произвольную программу.