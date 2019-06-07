Овации Плющенко от японской публики. Видео

Зрители шоу в японском Кобе проводили двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко безудержными овациями. В поддержку фигуриста японские любители фигурного катания размахивали российскими флагами.

Соответствующим видео поделился в своем Инстаграме известный в мире фигурного катания агент и постановщик ледовых шоу Ари Закарян.

Плющенко сейчас находится в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Вместе с ним в гастролях по стране восходящего солнца также участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.