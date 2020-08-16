«От Тутберидзе уходят многие фигуристы? Об этом говорят недалекие люди». Экс-глава федерации жестко высказался о критиках Тутберидзе

— О том, что от нее уходит много народу, говорят недалекие люди. Она же делает результат! И у нее большая конкуренция в группе. Дай бог ей здоровья. Переходы были и будут, мы их не остановим. Но можем упорядочить. Чтобы тренер не был обделен, когда от него уходит спортсмен. Хочешь уйти — уйди красиво и вовремя. Можно же всегда найти общий язык! За время тренировок они становятся как семья. Когда всё получается, тренер и ученица — как мама или папа с дочкой. И вдруг раз, кто-то лучше условия предложил — и всё забывается. Ясно, что в таком возрасте велика роль родителей. Иногда они и являются инициаторами переходов. (Дмитрий Кузнецов)

Интервью Писеева — скоро в «СЭ»