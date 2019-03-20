Определились стартовые номера россиян в короткой программе у мужчин

В среду на чемпионате мира в Сайтаме состоялась жеребьевка мужской короткой программы. По ее результатам Михаил Коляда выступит под 33-м номером, то есть третьим с конца в последней разминке.

Александр Самарин будет закрывать предпоследнюю разминку, то есть выступит 29-м. Третий россиянин Андрей Лазукин на церемонии не появился, и за него номер вытащил китаец Боян Цзинь. Подопечный Алексея Мишина стартует 9-м.

Олимпийский чемпион Юдзуру Ханю выступит 30-м, сразу за ним на лед выйдет Сома Уно.

Короткая программа у мужчин состоится завтра. Начало - в 10.00 по московскому времени.

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