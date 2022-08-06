Олимпийская чемпионка Ксения Столбова рассказала, что ждет ребенка

Олимпийская чемпионка 2014 года в команде российская фигуристка Ксения Столбова рассказала, что ждет ребенка. На своей странице в соцсети девушка показала фотографию на позднем сроке беременности.

Ксения Столбова. Фото Соцсети

На снимке девушка показывает значительно округлившийся живот. На плечах спортсменка кардиган.

30-летняя фигуристка выступала в паре с Федором Климовым и становилась олимпийской чемпионкой командного турнира в Сочи и серебряным призером Игр в парном катании.