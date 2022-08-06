Камила Валиева показала фото с партнерами по шоу «Аленький цветочек»

Российская фигуристка Камила Валиева выложила новый пост у себя в Telegram-канале. Девушка поблагодарила всех за участие в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек», где исполняла роль Настеньки. Шоу ранее завершилось.

«Спасибо вам всем большое за то, что вы были рядом со мной не только на льду, но и в свободное время. Мы были настоящей дружной командой. Это были счастливые моменты моего лета-2022», — написала Валиева.

16-летняя Валиева — чемпионка Европы в одиночном женском катании и олимпийская чемпионка в командных соревнованиях. Также она становилась чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Ранее Валиева принимала участие в мастер-классе по керлингу.