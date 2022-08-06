Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 08:47

Камила Валиева показала фото с партнерами по шоу «Аленький цветочек»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Российская фигуристка Камила Валиева выложила новый пост у себя в Telegram-канале. Девушка поблагодарила всех за участие в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек», где исполняла роль Настеньки. Шоу ранее завершилось.

«Спасибо вам всем большое за то, что вы были рядом со мной не только на льду, но и в свободное время. Мы были настоящей дружной командой. Это были счастливые моменты моего лета-2022», — написала Валиева.

16-летняя Валиева — чемпионка Европы в одиночном женском катании и олимпийская чемпионка в командных соревнованиях. Также она становилась чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Ранее Валиева принимала участие в мастер-классе по керлингу.

Фигурное катание
Камила Валиева
3
0
Читайте также
10 привычек для профилактики плоскостопия
«Избил депутата? Не первый и не последний депутат». Вячеслав Дацик побил 51-летнего Монсона благодаря двум кувыркам в клетке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Синхронистка Гурбанбердиева критикует «Список Шиндлера» Липницкой: «Далеко не эталон. Юля не доработала»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости