Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва — в гостях у «СЭ»
10:00
20 марта в 14.00 на Youtube-канале «СЭ» прямой эфир с олимпийской чемпионкой командного турнира по фигурному катанию в Сочи-2014 Екатериной Бобровой. Ведущие — Екатерина Беспалова и Дмитрий Кузнецов.
— Косторная, Щербакова и Трусова лишились законного чемпионата мира или у ISU есть шанс провести турнир в этом году?
— Кто больше всего из фигуристов пострадал от отмены чемпионата мира?
— Пандемия коронавируса заставила всех фигуристов приостановить тренировки: это может помешать их подготовке к следующему сезону?
— Итоги сезона-2019/20 — лучшие программы и самые яркие впечатления
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