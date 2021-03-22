Олимпийская чемпионка Боброва опубликовала фото топлес

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва в своем Instagram опубликовала фото с пляжа. Девушка сфотографировалась топлес.

Под снимком спортсменка посоветовала всем однажды посетить Мальдивы.

«Я влюбилась в это место бесповоротно! Здесь отдых на любом вкус! С одной стороны — спокойный, размеренный, с невероятными видами, потрясающим климатом, нежным голубым океаном и природой! С другой — активный: водные виды спорта, снорклинг, теннис, бильярд, есть возможность даже прыгнуть с парашютом!» — написала Боброва.

Фигуристка завершила карьеру в 2019-м году в возрасте 29 лет.