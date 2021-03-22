Вице-чемпионка мира Алена Леонова поделилась ожиданиями от чемпионата мира, отметив, что российской фигуристке Ане Щербаковой по силам выиграть золотую медаль.

— Думаю, возьмем, Ане Щербаковой это вполне по силам, — цитирует sovsport.ru.

— Мы не знаем, в каком состоянии японки, но какова судьба остальных медалей?

— Думаю, Саша Трусова тоже в числе реальных претенденток на медаль.

— Но этот сезон не назовешь для нее слишком удачным...

— Саша пропустила финал Кубка России, думаю, в хорошем состоянии подойдет к чемпионату мира. Надеюсь, что у нее появится стабильность с четверными прыжками.

— Получается, у девушек мы рассчитываем на две медали?

— Думаю, можем рассчитывать.

— Осталась ваша землячка Лиза Туктамышева. Что про нее можете сказать?

— Лиза поборется, ее бы я тоже назвала в числе претенденток на одну из медалей. Программы у нее достаточно сложные, компоненты судьи должны оценить по достоинству. Плюс большой опыт, который ей поможет.

— В нынешнем сезоне Туктамышева прибавила?

— Лиза ведь еще и переболела ко всем сложностям сезона. После болезни она смогла восстановить все, что у нее было. Ну, и надеемся, что Лиза все-таки исполнит четверной прыжок на чемпионате мира.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию стартует 24 марта в Стокгольме. За Россию в составе женской команды выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.