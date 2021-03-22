Специалист группы Тутберидзе рассказал о форме Алены Косторной

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков в интервью «СЭ» высказал мнение о работе с Аленой Косторной после ее возвращения в группу.

— С Аленой Косторной вам удалось поработать? Как у нее со здоровьем?

— Алена до поездки в Новогорск ко мне пришла несколько раз, попала где-то на четыре занятия, мы ее звали. Она начинает постепенно приходить в форму, работает по полной программе. Я не думаю, что у нее какие-то серьезные вещи касательно травм. Она же на льду, тоже прыгает, восстанавливает свой уровень, выполняет все задачи. Если бы были серьезные травмы, вряд ли получился бы серьезный тренировочный процесс. А так она в обойме, ходит на все занятия — и на классический танец, и на джаз-модерн, и на ОФП, и лед. Как и все, с полной отдачей.

— То есть, как бы выразились фанаты тренерского штаба Тутберидзе, не успели ее «испортить» за полсезона?

— Я уже говорил, не берусь винить штаб Евгения Плющенко, что ее там могли испортить. Спортсменка могла сама перестать над собой серьезно работать. Снова возвращаюсь к тому, что когда все девочки семи пядей во лбу и внутренняя конкуренция, ты не можешь расслабляться — это мощный двигатель прогресса. И при этом рядом с тобой стоит такой сотрудник, как Тутберидзе. Дети уважают ее и побаиваются, он боятся халтурить и не хотят. Они знают, что стоит ненадолго остановиться, и этот поезд ушел.

А Алена попала в другую обстановку, более спокойную, расслабляющую. Вполне могло случиться, что она перестала работать так, как работала раньше. И вот посыпалось все. Это же большой спорт. Здесь чуть расслабился — и толпа юных пробежала и растоптала, не заметив. Дай бог, чтобы у нее все получилось. Я только за. Прощать можно и нужно, мы все делаем ошибки. Тем более юные девочки, подростки. Я себя вспоминаю в 16 — 18 лет, ветер в голове. (смеется) Чего только не было. А потом набираешься жизненного опыта и перестраховываешься, какие-то вещи не допустишь. Даниил Глейхенгауз правильно сказал — двери открыты для всех. Главное, чтобы человек понял и осознал сам, что он сделал не так.

(Дмитрий Кузнецов)

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