«Алина, что случилось?» Загитова показала видео под капельницами
Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала видео под капельницами
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео в социальных сетях.
В коротком видео она показала, что лежит под капельницей.
«А что случилось?» — всполошились многие фанаты.
«Здоровья, Алин», — желали другие.
«Кровь сдает, донор», — предположил один из подписчиков.
Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года.
Позднее она стала ведущей шоу «Ледниковый период». С 2022 года Загитова ведет программу вместе с другой олимпийской чемпионкой — Анной Щербаковой.
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