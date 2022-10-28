Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:52

Климов заявил, что Туктамышева является авторитетом для его учеников

Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший российский фигурист Федор Климов рассказал о том, что чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева является авторитетом для его учеников.

«Летом Лиза Туктамышева была здесь на сборах, они закончились, она оставалась на шоу. Пару дней у нее было свободных, я ее позвал. Она откликнулась, немного помогла. Ребята ее послушали с особым вниманием. Это такой авторитет для них, что-то скажет — уже хорошо», — приводит слова Климова ТАСС.

В июле появилось видео с тренировки Карины Акоповой и Никиты Рахманина на котором Туктамышева давала подсказки фигуристке по технике исполнения тройного тулупа.

Источник: https://tass.ru/sport/16184617
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Федор Климов
0
Читайте также
За «Ман Сити» играл чудом выживший немецкий солдат. Удивительная судьба Траутманна
Загитова легла под капельницу. Может ли это быть допинговым нарушением?
Читатели Die Welt ответили негативно высказавшемуся о РФ Зеленскому
В Архангельской области контрактник наехал на колонну срочников
Сын красноярского губернатора Усса заочно арестован в России
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Алина, что случилось?» Загитова показала видео под капельницами

Климов считает, что российские юниоры являются лидерами в мировом парном катании
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости