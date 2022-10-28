Климов заявил, что Туктамышева является авторитетом для его учеников

Бывший российский фигурист Федор Климов рассказал о том, что чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева является авторитетом для его учеников.

«Летом Лиза Туктамышева была здесь на сборах, они закончились, она оставалась на шоу. Пару дней у нее было свободных, я ее позвал. Она откликнулась, немного помогла. Ребята ее послушали с особым вниманием. Это такой авторитет для них, что-то скажет — уже хорошо», — приводит слова Климова ТАСС.

В июле появилось видео с тренировки Карины Акоповой и Никиты Рахманина на котором Туктамышева давала подсказки фигуристке по технике исполнения тройного тулупа.