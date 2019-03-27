Олег Васильев: "Золотая медаль Загитовой на ЧМ - чудо, в которое мало кто верил"

Известный тренер, трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Олег Васильев заявил, что российская фигуристка Алина Загитова сумела преодолеть те неудачи, с которыми она столкнулась по ходу сезона. 16-летняя спортсменка завоевала золото на чемпионате мира в японской Сайтаме.

- Рад за то, что Алина справилась со всеми неудачами, которые преследовали ее практически с начала сезона, - приводит слова Васильева портал Teamrussia. - Ее золотая медаль – то чудо, которое многие ждали, но в которое мало кто верил.

То, что сейчас она смогла под таким давлением откатать чисто в Сайтаме – это здорово. Алина после победы первым делом отметила роль тренерского штаба. Безусловно, все вместе и каждый в отдельности они сделали максимум. Мы, любители и болельщики фигурного катания очень рады, что это случилось. Наше женское фигурное катание очень сильное, но нужно было в очередной раз доказать это всему миру. Алина это сделала, спасибо ей за это огромное.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой-2018, а также чемпионкой Европы-2018.

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