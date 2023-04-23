Матыцин: «Исполняющий полномочия главы ФФККР Сихарулидзе пользуется большим авторитетом»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что исполняющий полномочия президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе пользуется большим авторитетом.

«Он пользовался и пользуется большим авторитетом как спортсмен и как государственный и политический деятель, он возглавлял комитет Госдумы по спорту, а сейчас возглавляет Федерацию фигурного катания Санкт Петербурга. У него есть опыт и в экономической сфере, в построении бизнес-отношений, поэтому, конечно, мы будем продолжать активно работать. Федерация фигурного катания — одна из главных медалеемких в олимпийском отношении», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Исполком ФФККР 17 апреля поручил исполнение полномочий президента организации Сихарулидзе, который является вице-президентом федерации и главой Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

46-летний Сихарулидзе является олимпийским чемпионом в паре с Еленой Бережной. В 1998 году спортсмены стали серебряными призерами Игр.