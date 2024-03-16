Супруга Костомарова: «Когда предложили снять фильм, я очень хотела, чтобы все сложилось»

Бронзовый призер Олимпийских игр Оксана Домнина рассказала о документальном фильме «Роман Костомаров: рожденный дважды».

«Кино снималось в очень кратчайшие сроки. С ребятами, с которыми мы снимали фильм, понимали, что на хороший полноценный документальный фильм времени мало. Потому что у нас съемочный процесс занимал 2 месяца. И то, мы снимали не каждый день. Все процессы реабилитации, выход на лед, тренировки, подготовка к шоу, какие-то семейные истории — было не так много времени на все это. Как мы отнеслись к этому предложению? Когда предложили снять фильм, я очень хотела, чтобы все сложилось из-за соображений, чтобы Рома был максимально занят. Когда только нам предложили, я думала только об одном, что Рома будет занят, не будет времени загонять себя ненужными мыслями. Когда человек сталкивается с такими сложностями, остается без работы, без дел — это самое страшное. Мне кажется, внутренне ему это очень помогло», — сказала Домнина в интервью YouTube-каналу Юлии Меньшой «Сама Меньшова».

7 марта на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялся закрытый показ документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды». В широкий прокат картина вышла 9 марта.

Сергей Жуков