Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

16 марта, 13:30

Домнина: «Костомаров способен шутить. Чем быстрее к этому придешь, тем проще будет жить»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Супруга олимпийского чемпионата Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, как помогла мужу принять случившееся.

«Он способен шутить. Чем быстрее ты к этому придешь, тем проще тебе будет жить. Мы с ним много разговаривали на эту тему. Я говорю: «Чем быстрее ты для себя поймешь, что ничего не изменится, тем проще будет жить». Это чисто мое мнение. Кажется, в ситуации с Ромой это помогает. Не надо тратить время на то, чтобы лежать и реветь о том, что у меня нет ног, рук. В какие-то моменты говорю: «Это пустая трата времени».

Мне кажется, он уже устал от меня это слушать. Надеюсь, что мои слова имеют место быть и как-то ему помогли быстро прийти в себя, восстановиться настолько быстро, насколько это возможно. Я видела все, каждый этап. Но даже мне сложно понять, что у Ромы внутри и насколько он глубоко падал», — сказала Домнина в интервью YouTube-каналу Юлии Меньшой «Сама Меньшова».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Оксана Домнина
Роман Костомаров
2
1
Читайте также
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Увольнение работает? «Авангард» выстрадал овертайм, а Буше спас «Авангард» от сухих 0:3 в серии
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Супруга Костомарова: «Когда предложили снять фильм, я очень хотела, чтобы все сложилось»

Домнина — о Костомарове: «Он хотел встретить детей на своих ногах»
Новости
RSS RSS
Все новости