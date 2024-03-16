Домнина рассказала, что для Костомарова значит 10 января: «Это день его нового рождения»

Супруга олимпийского чемпионата Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, как муж пережил 10 января 2024 года, когда прошел год с попадания мужа в реанимацию с воспалением легких

— Что было 10 января 2024 года, что вы делали?

— У Романа было такое, что главное пережить 10 января. Для него внутренне это немного опасная дата, поэтому он с какой-то точки зрения шутил, с какой-то нет. Это день его нового рождения, перелома.

— Семья помогла ему сместить фокус внимания?

— Зачем акцентировать на этом внимание. Понятно, что и у мамы внутри какой-то трепет. И я в храм съездила. Для меня в этот важный период такая внутренняя была для меня поддержка. Дата запоминающаяся для всей нашей семьи, — сказала Домнина в интервью YouTube-каналу Юлии Меньшой «Сама Меньшова».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.