Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

16 марта, 13:10

Домнина рассказала, что для Костомарова значит 10 января: «Это день его нового рождения»

Домнина рассказала, что для Костомарова значит 10 января
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Супруга олимпийского чемпионата Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, как муж пережил 10 января 2024 года, когда прошел год с попадания мужа в реанимацию с воспалением легких

— Что было 10 января 2024 года, что вы делали?

— У Романа было такое, что главное пережить 10 января. Для него внутренне это немного опасная дата, поэтому он с какой-то точки зрения шутил, с какой-то нет. Это день его нового рождения, перелома.

— Семья помогла ему сместить фокус внимания?

— Зачем акцентировать на этом внимание. Понятно, что и у мамы внутри какой-то трепет. И я в храм съездила. Для меня в этот важный период такая внутренняя была для меня поддержка. Дата запоминающаяся для всей нашей семьи, — сказала Домнина в интервью YouTube-каналу Юлии Меньшой «Сама Меньшова».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Фигурное катание
Оксана Домнина
Роман Костомаров
2
0
Читайте также
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Увольнение работает? «Авангард» выстрадал овертайм, а Буше спас «Авангард» от сухих 0:3 в серии
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Домнина — о Костомарове: «Мужчины выходят из машины, чтобы просто пожать ему руку»

Супруга Костомарова: «Когда предложили снять фильм, я очень хотела, чтобы все сложилось»
Новости
RSS RSS
Все новости