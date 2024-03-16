Домнина — о Костомарове: «Он хотел встретить детей на своих ногах»

Супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала о мотивации фигуриста во время реабилитации.

«Он хотел встретить детей на своих ногах. Ситуация была настолько тяжелой, что он хотел сам, насколько это возможно, нормальным прийти к детям. Неважно, сколько на это потребуется времени. И дети приехали в больницу, только тогда, когда папа уже стоял на ногах. Конечно, дети все равно видели его на коляске. Но для него это было мотивацией, он хотел поскорее встать. В его новой жизни, соприкосновение со всем из прошлого требует определенной стабилизации. Мы приехали домой после больницы, у него была стабилизация, адаптация.

Мы полетели в Сочи, опять все заново. Куда ни шагни, все то же, но он другой и для него все по другому. Выход на лед в кроссовках: зрители те же, лед тот же, он — другой. Он очень хотел выйти на лед и даже в больнице врачи говорили ему, что он обязательно выйдет на него. А он лежал и говорил: «Какой лед? Вы на меня посмотрите». Но за месяц в Сочи, он каждый день выходил на лед в кроссовках, адаптировался к этому. И в какой-то момент начал подумывать встать на коньки. Физически он уже окреп и я была уверена, что он выйдет на лед. Но что это произойдет так быстро, я не ожидала», — сказала Домнина в интервью Youtube-каналу Юлии Меньшой «Сама Меньшова».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Софья Грецкая