Оксана Баюл выложила пост в Instagram, в котором обратилась к Алине Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл выложила пост в Instagram, в котором обратилась к Алине Загитовой.

«Алина Загитова, девочка моя, ты, наверное, сейчас понимаешь, что чужую корону не надо носить? Я старая, знаю, о чем предупреждала и говорила», — написала Баюл.

Под постом одна из подписчиц спросила: «А что произошло». На что Баюл ответила: «А она сама знает».

Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году. В последнее время она выступала в качестве ведущей на шоу «Ледниковый период».