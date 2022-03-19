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Сегодня, 16:08

Баюл — Загитовой: «Девочка моя, ты, наверное, сейчас понимаешь, что чужую корону не надо носить?»

Оксана Баюл выложила пост в Instagram, в котором обратилась к Алине Загитовой
Анна Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл выложила пост в Instagram, в котором обратилась к Алине Загитовой.

«Алина Загитова, девочка моя, ты, наверное, сейчас понимаешь, что чужую корону не надо носить? Я старая, знаю, о чем предупреждала и говорила», — написала Баюл.

Под постом одна из подписчиц спросила: «А что произошло». На что Баюл ответила: «А она сама знает».

Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году. В последнее время она выступала в качестве ведущей на шоу «Ледниковый период».

Источник: https://www.instagram.com/p/CbRnSwOuye5/?utm_source=ig_web_copy_link
Фигурное катание
Алина Загитова
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