Новая произвольная программа Туктамышевой. Видео

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева на сборах в Тарту исполнила новую произвольную программу, поставленную известным канадским хореографом Ше-Линн Бурн.

Туктамышева исполняет ее под композицию The Hot Sardines «Caravan». Напомним, что 7-8 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты фигуристов сборной России. В «Лужниках» выступят Алина Загитова, Евгения Медведева, Туктамышева, Александра Трусова и другие фигуристки.