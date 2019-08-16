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Новая произвольная программа Туктамышевой. Видео

16 августа 2019, 15:55
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева на сборах в Тарту исполнила новую произвольную программу, поставленную известным канадским хореографом Ше-Линн Бурн.

Туктамышева исполняет ее под композицию The Hot Sardines «Caravan». Напомним, что 7-8 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты фигуристов сборной России. В «Лужниках» выступят Алина Загитова, Евгения Медведева, Туктамышева, Александра Трусова и другие фигуристки.

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