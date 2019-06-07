Нина Мозер рассказала, в каком объеме Зуева будет тренировать Тарасову и Морозова

Тренер российских пар Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт Нина Мозер рассказала, как будут распределяться обязанности по работе с первым дуэтом в предстоящем сезоне между ней и Мариной Зуевой. Ранее было объявлено, что основной тренировочной базой фигуристов станет спортивный центр в США, где работает Зуева.

– Володя и Женя начали работу в академии Марины Зуевой во Флориде. Это большой проект, и в нем участвуем и я, и Максим Траньков. Мы прилетаем к ребятам в Америку по согласованным графикам, а основную и постоянную работу с парой в этом сезоне делает Марина Зуева лично, – заявила Мозер агентству "РИА Новости".

Специалист отметила высокий уровень команды, которая будет работать с российской парой, а основной целью остаются Олимпийские Игры:

– В команде специалистов много значимых фигур. Большое внимание уделяется стилю, коньковому мастерству, и вообще много интересного должно происходить с ребятами в этом сезоне. Есть цель – Олимпийские игры, и все мы будем стремиться к максимальному результату. Хочется сказать спасибо регионам, которые представляют ребята – Татарстану и Москве, они поддержали нас в наших стремлениях и дают нам возможность развиваться и дальше, – рассказала Мозер.

Тарасова и Морозов – серебряные призеры командного олимпийского турнира в Пхенчхане, двукратные чемпионы Европы и вице-чемпионы мира. Завершившийся сезон тренировались под руководством двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, но по окончании сезона Траньков объявил о прекращении сотрудничества.