«Не стоит судить об артистизме Трусовой до конца этого сезона». Неожиданная параллель между россиянкой и Кван из Чикаго

Известный американский журналист Филипп Херш, анализируя итоги победного для Александры Трусовой этапа «Гран-при» в Москве, провел параллель между ней и выступлением пятикратной чемпионки мира Мишель Кван на чемпионате мира в 1996 году.

— Пересмотрел выступление Кван в короткой программе на чемпионате мира 1996 года, — написал Херш в Twitter. — В начале сезона Кван выглядела совершенно не в своей тарелке, пытаясь интерпретировать мощную музыку Штрауса. А затем, в мартовский вечер в Эдмонтоне, она превратила эту программу в нечто невероятно артистичное.

Таким образом, я пытаюсь сказать, что никто не должен судить о катании Саши Трусовой до конца этого сезона — или дольше. Зрелость может прийти внезапно, как это произошло с Кван. И не забывайте, как невероятна прыжковая часть программы Трусовой.

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