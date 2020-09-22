«Не ору на детей, не бью их». Плющенко рассказал о своих тренерских принципах

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как строит работу с молодыми спортсменами.

— Я стараюсь больше шутить, больше в игровой форме работать. Но когда сезон, это больший настой и концентрация, — сказал Плющенко в интервью телеканалу «Россия 24». — Я могу быть жестким тренером. Но не ору на детей, не бью их. Есть школы, где прикладывают детям по мягкому месту. Я не люблю этого. Считаю, что это не нужно. Можно поговорить с ребенком и направить его. Да, иногда где-то приходится прикрикнуть. Приходится чуть их взбодрить.

Но я за такой тренировочный процесс, чтобы это было в удовольствие. Чтобы после тренировки они хотели еще прийти и сделать больше.