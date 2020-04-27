Навка устроила субботник в лесу. И призвала к чистоте

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, что устроила субботник в лесу. Она также призвала всех к заботе о природе и уборке мусора.

Навка является женой Дмитрия Пескова (пресс-секретаря президента России Владимира Путина).

- Вот такое вот воскресенье! В моем детстве это называлось субботник, у нас получился воскреник. Это не наш лес, не наш мусор, но это наша природа, наша страна и наша планета! Можно сколько угодно перекладывать ответственность на всех и вся, говорить, что все вокруг обязаны и должны, но может быть стоит начать с себя?! Конечно, кажется, что от одного убранного мешка мусора ничего не изменится?! Ошибаетесь, изменится и еще как! Станет чище, уютнее, теплее и человечнее! Потому что путь состоит из маленьких шажков, небольших прыжков, а в итоге превращается в километры пройденных дорог! И личным примером, мы показываем детям, что начав с себя, со своей культуры, окружающей среды и ответственности, можно изменить и мир вокруг! — написала Навка.