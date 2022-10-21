Навка считает странным высказывание Терюшкова, назвавшего ледовые шоу профанацией фигурного катания

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о словах депутата Госдумы Романа Терюшкова, который назвал ледовые шоу «профанацией фигурного катания». Он заявил, что подобные мероприятия влияют на молодежь, навязывая фриков как лидеров.

«Вообще, я прекрасно знаю Романа Игоревича. Он в прошлом был министром спорта Московской области, мы с ним знакомы. Для меня его высказывание выглядит странным. Может, он имел в виду что-то другое?

По-моему, испокон веков Россия славится именно ледовыми шоу. Это сказки, это подарок детям, семьям, тем более в преддверии Нового года. Может, он имеет в виду «Ледниковый период»?» - цитирует Навку Metaratings.ru.

Ледовое шоу «Новая сказка Шахерезады» Татьяны Навки пройдет с 24 декабря по 7 января в Москве. Главную роль исполник Камила Валиева.