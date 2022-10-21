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Сегодня, 14:35

Бойкова и Козловский показали произвольную программу под «Анну Каренину» на этапе Кубка Санкт-Петербурга

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили на 2-м этапе Кубка федерации Санкт-Петербурга с новой произвольной программой. Пара не выступала на контрольных прокатах из-за микротравмы партнера, а также снялась с Мемориала Панина-Коломенкина после короткой программы, так как не успела накатать произвольную.

Новая постановка фигуристов была под композиции из кинофильма «Анна Каренина». Под подобное музыкальное сопровождение выступала Евгения Медведева в произвольной программе в олимпийский сезон.

В прокате Бойкова и Козловский допустили ряд ошибок — в частности, на обоих выбросах. Однако по сумме двух программ (229,37) победили на этапе Кубка.

Александра и Дмитрий — бронзовые призеры чемпионата мира-2021, чемпионы России-2020 и чемпионы Европы-2022. Они тренируются под руководством Тамары Москвиной и Артура Минчука.

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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