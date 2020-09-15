Наталья Бестемьянова: «Я бы не стала списывать со счетов ни Щербакову, ни Косторную»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова в интервью «СЭ» оценила контрольные прокаты российских фигуристов.

— Многие отмечают, что Михаил Коляда стал главным героем контрольных прокатов в Москве? Согласны с этим?

— Да, Миша прекрасно выступил. Ясно, что ему еще надо работать над сложностью программы. Но самое главное, что на контрольных прокатах мы увидели, что он стал более собранным и надежным. Его работа с Мишиным должна дать высокий результат.

— Среди девушек-одиночниц все выделяют Александру Трусову и Камилу Валиеву.

— Безусловно, даже не знаю, в каком их поставить порядке. По технике выигрывает Трусова, но по красоте и качеству катания Валиева абсолютно уникальная фигуристка. Я первый раз видела ее выступление вживую и до сих пор нахожусь под впечатлением. Она была прекрасна.

— Кто еще вас порадовал?

— Я бы не стала списывать со счетов ни Щербакову, ни Косторную. Анна выглядела отлично, показала высокий уровень техники. Алена пока не готова к исполнению произвольной программы, учитывая, что фигуристка только недавно перешла в новую группу. Поэтому надо дать ей немного времени. Не стоит забывать, что в прошлом году она была абсолютно лучшей в мире. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Натальи Бестемьяновой читайте здесь