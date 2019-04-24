Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, включенная в Зал славы фигурного катания, отметила, что своей успешной спортивной карьерой она обязана известному российскому тренеру Татьяне Тарасовой.

– Приятная новость из Америки пришла еще в конце прошлой недели, – цитирует Бестемьянову сайт ОКР. – Просто организаторы попросили нас сохранить информацию в тайне до официального объявления. Эмоции, конечно, самые положительные. Включение в Зал славы – это, пожалуй, высшая степень признания заслуг спортсмена перед мировым фигурным катанием.

– Планируете посетить праздничную церемонию?

– Если поступит приглашение с радостью его приму. В ближайшие дни жду звонка из США, чтобы обсудить все детали.

– Кто внес наибольший вклад в ваше становление как спортсменки высочайшего уровня?

– Конечно, Татьяна Анатольевна (Тарасова)! Своей карьерой мы с Андреем Букиным обязаны ей. Как же приятно, что уже столько лет мы вспоминаем спортивные заслуги многочисленных учеников Татьяны Анатольевны!