Наталья Бестемьянова: "Могу только с уважением принять решение тренерского совета включить Медведеву в состав на ЧМ"

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала "СЭ" решение тренерского состава включить Евгению Медведеву в основной состав сборной России на чемпионат мира в Японии. Турнир пройдет с 18 по 24 марта. Медведева победила в голосовании Елизавету Туктамышеву со счетом 19:7, еще один член совета воздержался.

- Решение принималось голосованием тренерского совета, большинство голосов ушло Медведевой – у нее 19 голосов, у Туктамышевой 7, если я не ошибаюсь. Я могу только с уважением принять решение тренерского совета, это опытные люди, которые всю жизнь отдали фигурному катанию, десятилетия посвятили этому виду спорта. Люди, которые составляют основу нашего фигурного катания, приняли такое решение. Что с этим можно сделать? Ничего. (Иван Торопцев)