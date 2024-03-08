Бестемьянова: «Решение об исключении Валиевой — логичное»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что Камила Валиева была исключена из состава сборной России.

«В сборной находятся люди, которые в следующем сезоне будут выступать на соревнованиях. Валиева этого сделать не сможет, поэтому Камила не может быть в составе сборной. Решение о ее исключении — логичное. Не думаю, что это удивило и саму Валиеву. Камила будет выступать в каких-то шоу, показательных выступлениях. Если Валиева захочет вернуться в большой или любительский спорт, то она это сделает, когда закончится дисквалификация», — цитирует Sport24 Бестемьянову.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

17-летней спортсменке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.