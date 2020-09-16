Двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Александр Жулин в беседе с «СЭ» прокомментировал возвращение фигуристки Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

— Наконец-то! Я очень рад этой новости, стопроцентно поддерживаю. Это единственное правильное решение, которое могло сейчас произойти, — заявил Жулин. — Хорошо, что Этери Георгиевна на это пошла. Думаю, это единственный правильный путь для Евгении Медведевой, потому что это тот тренер и тот ученик, которые должны работать вместе. Думаю, у Жени сейчас будет шаг вперед по результатам. (Сергей Федоров)

Медведева вернулась к Тутберидзе. И это не шутка

Шок и радость. Подробности возвращения Медведевой к Тутберидзе