На уход Трусовой от Тутберидзе повлияли победы Валиевой в юниорах. Мнение Андрея Журанкова

Известный комментатор Андрей Журанков в интервью «СЭ» назвал одну из возможных причин ухода двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

— Возможно, родители Трусовой сочли, что у Тутберидзе больше внимания уделяли Косторной, Щербаковой и той же Валиевой, что не позволяло Александре прогрессировать должным образом, — cказал Журанков. — А тут Плющенко, который и сам был королем четверных прыжков. Трусовой больше даже нужно не стабилизировать четверные прыжки, а улучшать скольжение, катание и линии.

Вероятнее всего на решение уйти повлиял и блестящий сезон в юниорах Валиевой. Все же прекрасно все понимают как про возраст Камилы к Пекину-2022 (Валиевой исполнится 16 лет. — Прим. «СЭ»), так и общую гармоничность ее катания. И Валиева наверняка тренирует что-то еще! Сейчас ведь по сути для победы в женском катании нужно компонентное катание плюс владение тройным акселем и одним четверным прыжком. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Журанкова — здесь