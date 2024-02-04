Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

4 февраля, 13:10

Валиева не планирует участвовать в Спартакиаде, ее должна заменить другая фигуристка

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», фигуристка Камила Валиева не примет участия в Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске 16-18 февраля. Это первый турнир в графике Валиевой после решения Спортивного арбитражного суда Лозанны о четырехлетней дисквалификации.

Два источника «СЭ», имеющие отношение к организации соревнований, рассказали, что в Магнитогорске «Валиеву не ждут». Кроме того, еще один собеседник «СЭ» утверждает, что в Санкт-Петербурге к подготовке к Спартакиаде приступила Людмила Фурсова — это фигуристка в группе Олега Татаурова, которая является первой запасной в списке участников. По информации «СЭ», Валиева в свою очередь не готовится к Спартакиаде.

Решение о дисквалификации Валиевой CAS вынес 29 января. Она будет длиться до декабря 2025 года, Валиевой запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

Согласно положению организаторами Спартакиады являются Минспорт России и органы исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта совместно с общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта. Однако официального снятия Валиевой пока не произошло — более того, Федерация фигурного катания России заявила, что не признает решение CAS и продолжает считать российских фигуристов олимпийскими чемпионами.

Фигурное катание
Камила Валиева
12
Читайте также
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Монсон — о дисквалификации Валиевой: «США благодаря деньгам контролируют все инстанции»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости