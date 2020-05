Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала семью двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

Ранее в СМИ появились слухи о психической болезни их семилетнего сына Александра, которого в соцсетях называют «Гном Гномыч».

— Западный мир как-то быстро смирился с феноменом папарацци, — написала Канделаки в Instagram. — Те, как известно, не дают известным людям сделать ни шага. Мне же кажется, что история с юным Сашей Плющенко может быть водоразделом между миром, где анонимная или очень даже авторская грязь — это вариант нормы, и миром, где автор, отпускающий оскорбления в адрес любого человека, низводит себя до статуса маргинала.

Так вышло, что многие наши селебрити решили возглавить этот парад уродов. Поскольку нормальное поведение у них уже не покупают, начинается вся эта голубокровная грязь и пивная риторика. Да не просто начинается, а подается, как дорогое блюдо! А кто там попал под раздачу: ребенок или взрослый человек — совершенно неважно.

Самое странное (ошибкой это не назовешь), когда респектабельный глянец начинает тиражировать помойки. Ну неужели все настолько плохо с продажами? Саша вырастет, обрастет толстой кожей, найдет кнопку «отключить комментарии» и оставит всех вас на свалке истории. Пока же он спрашивает: What is wrong with you, people? — «Да что с вами не так, люди?!»