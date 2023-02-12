Миура и Кихара выиграли чемпионат четырех континентов среди спортивных пар
Японцы Рику Миура и Рюити Кихара выиграли в соревнованиях спортивных пар на чемпионате четырех континентов.
Они по сумме двух программ набрали 208,24 балла. Второе место заняли американцы Эмили Чен и Спенсер Акира Хоу (201,11). На третьей позиции канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (193,84).
Китайская пара Ван Хуэйди — Цзя Цзыги снялась после короткой программы.
Чемпионат четырех континентов
Колорадо-Спрингс, США
Пары
Итоговое положение
1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 208,24
2. Эмили Чен — Спенсер Акира Хоу (США) — 201,11
3. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 193,84
4. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 186,33
5. Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США) — 169,09
6. Элли Кам — Дэнни О'Ши (США) — 168,69
7. Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер (Канада) — 167,67
8. Чжан Сыян — Ян Юнчао (Китай) — 153,76
9. Изабелла Гамес — Александр Коровин (Филиппины) — 113,48
Произвольная программа
1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 137,05
2. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 134,15
3. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 125,45
4. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 121,17
5. Элли Кам — Дэнни О'Ши (США) — 111,20
6. Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США) — 109,02
7. Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер (Канада) — 108,55
8. Чжан Сыян — Ян Юнчао (Китай) — 97,66
9. Изабелла Гамес — Александр Коровин (Филиппины) — 73,79