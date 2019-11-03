Мишина и Галлямов победили на этапе «Гран-при» во Франции, Павлюченко и Ходыкин — вторые
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на этапе «Гран-при» во французском Гренобле. Они набрали 207,58 балла по сумме двух программ.
Вторыми также стали россияне — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,56). Третье место заняли Эвен Денни и Брэндон Фрейзер из США (199,40).
Гренобль (Франция)
«Гран-при»
Пары
Произвольная программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 133,81
2. Эвен Денни/Брэндон Фрейзер (США) — 130,75
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 129,97
4. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 129,66
5. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 123,96
6. Камилль Рюст/Эндрю Вулф (Канада) — 108,25
7. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 103,96
8. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 98,30
Итог
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 207,58
2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 206,56
3. Эвен Денни/Брэндон Фрейзер (США) — 199,40
4. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 195,78
5. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 181,26
6. Камилль Рюст/Эндрю Вулф (Канада) — 166,15
7. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 163,09
8. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 157,92