Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на этапе «Гран-при» во французском Гренобле. Они набрали 207,58 балла по сумме двух программ.

Вторыми также стали россияне — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,56). Третье место заняли Эвен Денни и Брэндон Фрейзер из США (199,40).

Гренобль (Франция)

«Гран-при»

Пары

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 133,81

2. Эвен Денни/Брэндон Фрейзер (США) — 130,75

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 129,97

4. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 129,66

5. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 123,96

6. Камилль Рюст/Эндрю Вулф (Канада) — 108,25

7. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 103,96

8. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 98,30

Итог

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 207,58

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 206,56

3. Эвен Денни/Брэндон Фрейзер (США) — 199,40

4. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 195,78

5. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 181,26

6. Камилль Рюст/Эндрю Вулф (Канада) — 166,15

7. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 163,09

8. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 157,92